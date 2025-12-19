Appel à témoins. Une quinquagénaire portée disparue à Etretat

En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Sécurité. La gendarmerie de la Seine-Maritime lance, vendredi 19 décembre, un appel à témoins pour tenter de retrouver une quinquagénaire portée disparue depuis bientôt cinq jours alors qu'elle séjournait à Etretat.

Publié le 19/12/2025 à 16h38 - Par Célia Caradec
La gendarmerie de la Seine-Maritime relaye un appel à témoins, vendredi 19 décembre, après une disparition inquiétante dans le secteur d'Etretat. Les enquêteurs cherchent des informations sur une quinquagénaire, vue pour la dernière fois dimanche 14 décembre, à 20h15, dans la cité balnéaire.

Vêtue d'un tee-shirt blanc et d'une doudoune

Cette femme est âgée de 56 ans. Mesurant environ 1,65m, elle a de longs cheveux châtain clair, était vêtue d'un jean bleu clair, d'un tee-shirt blanc à manches longues et d'une doudoune bleue/grise, précise la gendarmerie. En cas d'information qui permettrait de la localiser, il convient de joindre la brigade de gendarmerie de Criquetot-L'Esneval au 02 35 27 20 17 ou de composer le 17.

La fille de la quinquagénaire avait donné l'alerte sur les réseaux sociaux jeudi 18 décembre, précisant que sa mère séjournait dans un hôtel d'Etretat et était "partie voir le coucher du soleil vers 17h".

La quinquagénaire n'a plus été vue depuis dimanche 14 décembre. - Gendarmerie de la Seine-Maritime

