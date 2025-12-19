En ce moment Hips don't lie SHAKIRA
Seine-Maritime. Dermatose nodulaire : la préfecture renforce les contrôles des véhicules de transport de bovins

Agriculture. Ce vendredi 19 décembre, le préfet de la Seine-Maritime et de la région Normandie a annoncé, dans le cadre d'un conseil régional, renforcer les contrôles notamment sur les transports de bovins. Précisions.

Publié le 19/12/2025 à 16h14 - Par Justine Carrère
En Seine-Maritime, face à la dermatose nodulaire, les contrôles portant sur les transports des bovins vont être renforcés. - Illustration

De nouvelles mesures pour lutter contre la dermatose nodulaire ont été prises. Ce vendredi 19 décembre, le préfet de la Seine-Maritime et de la région Normandie a réuni le parlement régional du sanitaire animal et végétal (CROPSAV), "pour faire un état des lieux des mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse" (DNC) et "dresser un bilan des actions de contrôle en Normandie". Ce comité régional est constitué de l'ensemble des acteurs du sanitaire, (représentants du monde agricole et des filières animales, transporteurs et négociants, vétérinaires, laboratoires, etc). L'occasion d'échanger sur la situation sanitaire, les mesures de lutte, et de faire le bilan du renforcement des contrôles mis en place.

Les contrôles renforcés

Ce conseil régional a permis aux acteurs de partager leurs préoccupations sur la stratégie gouvernementale contre une maladie virale bovine touchant l'Est et le sud de la France, alors que la Normandie reste pour l'instant épargnée. "L'arrivée de la maladie aurait de lourdes conséquences pour la filière bovine régionale, la Normandie étant la 4e région d'élevage avec près de 2 millions d'animaux", assure la préfecture seinomarine. Le principal risque identifié concerne les mouvements de bétail depuis les zones infectées. En réponse, le préfet de Seine-Maritime a renforcé les contrôles, notamment sur les transports de bovins. Depuis la mi-octobre, "200 contrôles ont été réalisés dans les cinq départements de Normandie, dont aucun n'a donné lieu à une verbalisation", assure la préfecture. La vigilance reste toutefois maximale, et les contrôles seront maintenus jusqu'à l'éradication de la maladie au niveau national.

"Respectez les règles sanitaires en vigueur"

Tous les acteurs de la filière (éleveurs, transporteurs, négociants, groupements sanitaires, organisations professionnelles) doivent "veiller à respecter scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur et à faciliter la transmission des informations. Aucun bovin ne doit provenir de zones réglementées des trois régions concernées ou de la zone vaccinale du Sud-Ouest", poursuit la préfecture. Par ailleurs, tout regroupement festif est interdit en France.

Le préfet de la région Normandie rappelle aussi "la responsabilité collective et individuelle des éleveurs".

