Normandie. Les éleveurs d'animaux incités à vacciner leurs cheptels contre la maladie de la langue bleue

Une partie de la Seine-Maritime et l'Eure ont été placées dans une zone régulée par le ministère de l'Agriculture, mardi 20 août, pour le suivi d'une épidémie animale. Près de 41 foyers de fièvre catarrhale ovine avaient été détectés au 14 août dans l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Moselle, le Nord et l'Oise. Par mesure de précaution, les éleveurs de ruminants de toute la région Normandie sont invités à faire vacciner leurs cheptels de vaches et de moutons. La liste des communes concernées est disponible dans l'Eure et en Seine-Maritime.

Des vaccins pour tous

"6 400 000 doses de vaccins (dont 1,1 million de doses pour les ovins et 5,3 millions de doses pour les bovins) sont gratuitement fournies par l'Etat aux éleveurs", assure le ministère de l'Agriculture. Ces recommandations sont notamment relayées par les Groupements de défense sanitaires (GDS) de chacun des cinq départements. Les GDS assurent une veille sanitaire et proposent des actions de prévention et de lutte contre les maladies animales. Ils rappellent que l'Etat fournit gratuitement des vaccins jusqu'au 31 décembre prochain. "Les caprins sont peu sensibles au virus", précisent le GDS de l'Orne.

La fièvre catarrhale ovine, qu'est-ce que c'est ?

La FCO, de son abréviation, est une maladie infectieuse transmise notamment par insectes hématophages (qui piquent en essayant de voler du sang). Chez les ovins, elle se traduit par de la fièvre, beaucoup de salive, des gonflements dans la bouche. Les moutons peuvent boiter, avoir des ulcères nasaux ou la langue bleue, d'où son autre nom. Ils peuvent en mourir. Chez les bovins, les symptômes sont presque les mêmes : hypersalivation, fièvre, boiteries, des œdèmes aux jarrets et dans la bouche… Pour se prémunir de tout risque, il faut éviter de mettre son cheptel dans une zone propice aux insectes, désinsectiser les bétaillères et les étables, et vacciner.