Alençon. Le festival Cosmo revient pour une 4e édition au parc des expositions Anova !

L'association BPM Room, qui organise le festival Cosmo depuis maintenant quatre ans, espère accueillir 700 personnes au parc Anova d'Alençon, samedi 20 décembre. "L'année dernière, on avait eu 600 spectateurs", se souvient Gautier Lebreton, membre de l'association.

Un invité de prestige

De 23h à 7h du matin, plusieurs artistes vont se relayer aux platines. Parmi eux, l'ancien YouTubeur belge Jimmy Labeeu, suivi par plus d'un million de personnes sur les réseaux sociaux. "Il est un peu moins connu pour cette activité, confie Océane Bouju, chargée de communication à l'association BPM Room. Ça faisait un moment qu'on voulait le programmer et cette année, on a sauté le pas", sourit-elle.

Océane Bouju et Gautier Lebreton sont membres de l'association BPM Room. - Martin Patry

"Rassembler les jeunes"

Avant la soirée, les festivaliers sont invités à se rassembler dans plusieurs bars du centre-ville. "La première intention, c'est de dynamiser Alençon. Ça peut aussi être bénéfique pour les bars", raconte Gautier Lebreton. "On veut vraiment rassembler les jeunes en cette période hivernale. En décembre, il n'y a pas beaucoup de festivals", ajoute Océane Bouju. La soirée Cosmo est interdite aux moins de 18 ans.