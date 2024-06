Alençon. Le festival de l'été Les Echappées Belles revient avec 34 représentations

Théâtre, cirque, musique, danse sont au programme du festival Les Echappées Belles à Alençon, du lundi 15 au dimanche 21 juillet, avec 34 représentations au programme, dont "Le Boom", avec plein d'animations au parc des Promenades le samedi 20 et le dimanche 21 juillet.

Ce festival estival a vu le jour en 1998 "pour faciliter l'accès de tous à la culture", explique le maire d'Alençon, Joaquim Pueyo.

Ecoutez ici Joaquim Pueyo Impossible de lire le son.

Si avec 20 000€ de budget Les Echappées Belles sont une organisation de la Ville, la programmation est l'œuvre de Régine Montoya, la directrice de la Scène Nationale 61. "C'est une programmation de qualité, mais accessible à tous", explique-t-elle.

Ecoutez ici Régine Montoya: Impossible de lire le son.

Ce festival présente des spectacles et des installations pour tous en neuf lieux en plein air de la ville : Cour carrée de la dentelle, parc de Cerisey, parc Joubert, parc Simone Veil, parc des Promenades, rue aux Sieurs, rue du Pont-Neuf, cour Bernadette et Jean Mars, et enfin place La Magdeleine.

Joaquim Pueyo et Régine Montoya ont dévoilé le programme de l'édition 2024 du festival Les Echappées Belles.

Le "Village du festival" est lui implanté sur la place Bernadette et Jean Mars.

Retrouvez ici le programme détaillé de l'édition 2024 des Echappées Belles.

Pratique. Les places sont en vente à l'office de tourisme de la Communauté urbaine d'Alençon, sur le site alencon.fr, et 45 minutes avant chaque spectacle dans la limite des places disponibles. C'est gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans, 3€ jusqu'à 18 ans, 4€ pour les adultes. Attention, compte tenu des jauges limitées pour certains spectacles, des billets y compris gratuits sont souvent nécessaires.