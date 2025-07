Alençon. Festival Folklores du monde : un voyage au-delà des frontières

A la découverte des coutumes étrangères avec les Folklores du monde d'Alençon. Du mercredi 9 au lundi 14 juillet au parc des expositions Anova, ce festival culturel va voyager au rythme des musiques, des danses et des chants traditionnels. Du Costa Rica à la Roumanie, en passant par le Sénégal, Mayotte ou l'Ukraine, les cultures se rencontrent lors de ce rendez-vous qui accueille chaque année des délégations venues des cinq continents. Labellisé "Festival international" par le Conseil international des organisations de festivals de folklore et d'arts traditionnels (CIOFF), cette célébration annuelle garantit des animations mais également des soirées cabaret et guinguette, ainsi qu'un défilé des nations.