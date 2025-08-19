En ce moment Haven't meet you yet Michael BUBLE
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

People. “Et vive la Normandie !” : la fille de Jean-Pierre Pernaut confirme que notre région reste la star des étés romantiques

Société. Mi-août 2025, Lou Pernaut, la fille du célèbre présentateur Jean-Pierre Pernaut, a choisi la Normandie pour dévoiler de nouveaux clichés de son couple. Entre champs et couchers de soleil, elle multiplie les publications qui mettent notre région à l'honneur. Pour elle la Normandie semble rimer avec amour (et ce n'est pas la première fois !)

Publié le 19/08/2025 à 17h47 - Par Mathilde Rabaud
People. “Et vive la Normandie !” : la fille de Jean-Pierre Pernaut confirme que notre région reste la star des étés romantiques
Lou Pernaut, le coeur en Normandie : son été romantique fait rêver ses abonnés. - Lou Pernaut

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Plutôt que de s'afficher à l'autre bout du monde, Lou Pernaut a opté pour la simplicité et l'authenticité : la Normandie. Après avoir posté des photos légendées "Cabourg et mon amour" il y a quelques mois, la jeune femme continue d'associer son histoire d'amour à notre littoral. Une histoire discrète, loin des caméras… Sauf en Normandie ! Cette semaine, elle a dévoilé un cliché d'elle et de son compagnon face à un coucher de soleil normand, ambiance carte postale, dans les champs.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Lou Pernaut (@loupernaut)

Cabourg, plage, coucher de soleil : la recette imparable

Ce n'est pas un hasard si Lou Pernaut multiplie les escapades normandes. Cabourg, Deauville ou encore Ouistreham… la Côte Fleurie a toujours eu la réputation d'attirer les amoureux. Entre les balades sur la plage, les lumières du soir et l'ambiance estivale, la région offre le décor parfait pour une parenthèse romantique… et instagrammable.

On y a vu les couples Hollande, Sarkozy et Schiappa en promenade, mais aussi d'autres se former dans la région comme celui de Sophie Davant avec William Leymergie ou encore Claude Lelouch. Et ce sont loin d'être les seuls.

Comme quoi, la Normandie ne laisse personne indifférent !

Un couple discret, un décor qui fait parler

Lou Pernaut reste plutôt discrète sur sa vie privée, mais quand elle choisit de partager un instant de complicité, c'est la Normandie qui s'invite sur le devant de la scène. Résultat : ses abonnés adorent, les commentaires s'enchaînent et, surtout, l'image renforce l'idée que notre région reste un incontournable des étés amoureux. Les internautes n'ont pas tardé à réagir : "Magnifique couple", "La Normandie vous va si bien", "On sent l'amour vrai", peut-on lire parmi les nombreux commentaires. Même Nathalie Marquay, la mère de Lou, a validé ce moment d'émotion avec de tendres émojis.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Lou Pernaut (@loupernaut)

Un soutien amoureux qui la fait grandir

Derrière ces instants idylliques se cache aussi une belle complicité. Lou Pernaut n'a jamais caché que son compagnon jouait un rôle essentiel dans son équilibre. Confrontée à des critiques sur les réseaux sociaux, la jeune femme de 22 ans trouve en lui un soutien constant. "Il est très attentif et m'aide à me sentir mieux", confiait-elle récemment.

La Normandie, star de l'été 2025

Ce n'est pas seulement Lou Pernaut : depuis quelques semaines, la Normandie multiplie les clins d'œil médiatiques. Festivals, plages bondées, influenceurs en vadrouille… La région attire et inspire… Et sert de décor à toutes les histoires d'amour !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Plaques de cuisson
Plaques de cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 25€ Découvrir
Thermomix TM6 noir
Thermomix TM6 noir Chambaron-sur-Morge (63200) 800€ Découvrir
Mini-pelle Kubota U27-4
Mini-pelle Kubota U27-4 Audincourt (25400) 14 999€ Découvrir
Tuyau microporeux 7,50 m neuf
Tuyau microporeux 7,50 m neuf Le Genest-Saint-Isle (53940) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
People. “Et vive la Normandie !” : la fille de Jean-Pierre Pernaut confirme que notre région reste la star des étés romantiques
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple