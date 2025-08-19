People. “Et vive la Normandie !” : la fille de Jean-Pierre Pernaut confirme que notre région reste la star des étés romantiques

Plutôt que de s'afficher à l'autre bout du monde, Lou Pernaut a opté pour la simplicité et l'authenticité : la Normandie. Après avoir posté des photos légendées "Cabourg et mon amour" il y a quelques mois, la jeune femme continue d'associer son histoire d'amour à notre littoral. Une histoire discrète, loin des caméras… Sauf en Normandie ! Cette semaine, elle a dévoilé un cliché d'elle et de son compagnon face à un coucher de soleil normand, ambiance carte postale, dans les champs.

Cabourg, plage, coucher de soleil : la recette imparable

Ce n'est pas un hasard si Lou Pernaut multiplie les escapades normandes. Cabourg, Deauville ou encore Ouistreham… la Côte Fleurie a toujours eu la réputation d'attirer les amoureux. Entre les balades sur la plage, les lumières du soir et l'ambiance estivale, la région offre le décor parfait pour une parenthèse romantique… et instagrammable.

On y a vu les couples Hollande, Sarkozy et Schiappa en promenade, mais aussi d'autres se former dans la région comme celui de Sophie Davant avec William Leymergie ou encore Claude Lelouch. Et ce sont loin d'être les seuls.

Comme quoi, la Normandie ne laisse personne indifférent !

Un couple discret, un décor qui fait parler

Lou Pernaut reste plutôt discrète sur sa vie privée, mais quand elle choisit de partager un instant de complicité, c'est la Normandie qui s'invite sur le devant de la scène. Résultat : ses abonnés adorent, les commentaires s'enchaînent et, surtout, l'image renforce l'idée que notre région reste un incontournable des étés amoureux. Les internautes n'ont pas tardé à réagir : "Magnifique couple", "La Normandie vous va si bien", "On sent l'amour vrai", peut-on lire parmi les nombreux commentaires. Même Nathalie Marquay, la mère de Lou, a validé ce moment d'émotion avec de tendres émojis.

Un soutien amoureux qui la fait grandir

Derrière ces instants idylliques se cache aussi une belle complicité. Lou Pernaut n'a jamais caché que son compagnon jouait un rôle essentiel dans son équilibre. Confrontée à des critiques sur les réseaux sociaux, la jeune femme de 22 ans trouve en lui un soutien constant. "Il est très attentif et m'aide à me sentir mieux", confiait-elle récemment.

La Normandie, star de l'été 2025

Ce n'est pas seulement Lou Pernaut : depuis quelques semaines, la Normandie multiplie les clins d'œil médiatiques. Festivals, plages bondées, influenceurs en vadrouille… La région attire et inspire… Et sert de décor à toutes les histoires d'amour !