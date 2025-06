People. Marlène Schiappa enceinte à 42 ans : elle se réfugie en Normandie avec son compagnon Matthias Savignac

Dimanche 1er juin, Marlène Schiappa a partagé sur Instagram une vidéo de sa retraite en Normandie. L'ancienne secrétaire d'Etat y apparaît à Deauville, en compagnie de son compagnon Matthias Savignac (le président de la MGEN, Mutuelle générale de l'Education nationale) et de ses filles.

Entre pique-nique sur la plage, passage au marché, balades près des bateaux, brocantes et librairies, la publication offre un aperçu d'une vie simple, ponctuée de moments du quotidien, entourée de sa famille. Une parenthèse normande relayée à travers une série de clichés et de vidéos, pour certains capturés par ses deux filles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marlène Schiappa (@marleneschiappa)

Une grossesse à 42 ans annoncée publiquement en mai

Marlène Schiappa a annoncé sa grossesse le 15 mai dans les pages du magazine Gala, évoquant un "bébé miracle" attendu pour la fin octobre. Déjà mère de deux adolescentes, elle partage désormais régulièrement des éléments de son quotidien avec ses abonnés : 81 600 personnes la suivent sur Instagram.

Cette grossesse tardive, qu'elle qualifie d'"évidence", est vécue et racontée à travers de nombreuses images, où elle pose avec son compagnon dans une ambiance détendue. Une façon pour elle de documenter cette nouvelle étape de sa vie, qui passe par la Normandie.

Quand on lui évoque les risques liés aux grossesses tardives, Marlène Schiappa exprime sa lassitude et invite simplement à être "juste contents" pour elle, plutôt que de focaliser sur le négatif.

Un clin d'œil au cinéma dans sa publication

La vidéo publiée dimanche 1er juin comporte un hashtag évocateur : #chabadabada, référence au film culte Un homme et une femme de Claude Lelouch, tourné en grande partie à Deauville. Un clin d'œil au décor, mais aussi au thème de l'amour que le film explore.

Sur plusieurs photos, on voit le couple souriant, la main sur le ventre rond de la future mère, dans un style sobre et personnel. Elle précise que les premières photos ont été prises par sa fille cadette, et la dernière par sa fille aînée (tout en continuant de préserver leur anonymat).

Deauville, un décor familier pour une parenthèse en Normandie

Deauville reste une destination prisée des personnalités publiques, entre patrimoine balnéaire et cadre reposant. Ce même week-end, on y avait aperçu Nicolas Sarkozy et Carla Bruni-Sarkozy, partager un moment en amoureux. Pour cette nouvelle étape de sa vie, Marlène Schiappa semble avoir trouvé dans la station normande un lieu propice à la déconnexion, tout en gardant le contact avec son public.