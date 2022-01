Le célèbre Fouquet's rouvre ses portes lundi après rénovation

L'établissement aux larges stores rouges donnant sur les Champs Élysées, propriété du groupe Barrière, propose une nouvelle carte signée du chef Pierre Gagnaire. L'architecte d'intérieur Jacques Garcia a revu la décoration, avec des assises retapissées de velour noir et rouge et des lustres de style contemporain en métal blanc évoquant l'esprit des sculptures de Giacometti.

La salle de la brasserie, fréquentée par de nombreuses célébrités, est inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 1990. Elle était fermée depuis le 25 février au soir, au lendemain du dîner de gala des Césars du cinéma qu'elle accueille chaque année.

Le Fouquet's avait beaucoup fait parler de lui au printemps 2007, quand Nicolas Sarkozy y avait fêté sa victoire à l'élection présidentielle. Cette réception au Fouquet's était devenue pour ses détracteurs un symbole de son côté "bling bling".

"C'est un lieu où on a un vrai mélange de clients", note pourtant Geraldine Dobey, la directrice de l'établissement. Outre les célébrités et les clients réguliers, la brasserie reçoit aussi "une clientèle de passage qui veut juste prendre un café et déguster un éclair au chocolat ou un mille feuilles", souligne-t-elle.

La rénovation, dont le coût n'a pas été communiqué, était une nécessité, selon Mme Dobey, "pour rester au haut niveau et évoluer avec les attentes de la clientèle".

Elle se réjouit par ailleurs de constater "une vraie reprise" de la fréquentation touristique à Paris et se dit "confiante" sur le niveau d'activité cet été.

L'hôtel Barrière Le Fouquets, établissement cinq étoiles attenant à la brasserie, a rouvert le 1er juillet, après six mois de rénovation. Des travaux d'extension se poursuivent cependant jusqu'à fin 2018 pour ajouter 19 nouvelles chambres et suites aux 81 existantes.

Le groupe Barrière exploite 33 casinos et 18 hôtels (pour la majorité des 5 étoiles) et plus de 120 restaurants et bars.

Il a lancé en 2013 un vaste programme de rénovation de ses établissements de 210 millions d'euros sur trois ans, dont ont déjà bénéficié le Normandy à Deauville et le Majestic de Cannes. Le groupe compte près de 7.000 salariés et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,16 milliard d'euros.

