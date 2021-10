Si Rokia, dont les parents habitent le quartier de la Grande Borne à Grigny (Essonne), avait déjà bénéficié d'une journée similaire l'an passé à Cabourg, autre station balnéaire du Calvados, tel n'était pas le cas de Diana, 9 ans et de son frère Dany, 7 ans, originaires du Cap-Vert. "Nous n'étions jamais venus à la mer en France", explique la grande soeur, qui habite les Yvelines.

120 cars débarquent sur les plages

En France, "un enfant sur trois ne part pas en vacances, rappelle Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français depuis 1985. Et un enfant qui n'est pas parti en vacances le 15 août ne partira plus." En plus de cette journée deauvillaise, d'autres "Journées des oubliés des vacances" avaient lieu ce jour-ci partout en France pour 50 000 enfants.

Et même si le vent soufflait et l'eau ne dépassait pas les 20 degrés à l'arrivée des 120 bus affrétés par l'association, les enfants n'ont pas boudé leur plaisir et ont rapidement pris possession des plages, formant sept îlots colorés et joyeux correspondant à leur département d'origine: bleu pour les Yvelines, jaune pour les Hauts-de-Seine, rouge pour l'Essonne…

Une centaine de mécènes

Pour cette opération, 1 500 bénévoles étaient mobilisés pour encadrer les jeunes touristes, âgés de 6 à 12 ans. En combinaison de plongée, une partie d'entre eux a assuré la surveillance de la baignade dans une mer plutôt agitée.

"L'association était déjà venue en 1987 et ils peuvent revenir quand ils veulent! Ils sont vraiment très bien organisés", assurait Philippe Augier, maire d'une commune plus habituée à accueillir le festival du film américain ou, il y a peu, le G7.

Et c'est justement sur le thème du cinéma que portaient les animations de cette année, avec la participation des studios Disney qui mettaient en scène pirates et indiens. Livres et cahiers de coloriage ont été distribués aux enfants, ravis de leur journée à la fin de laquelle le soleil a même fini par pointer son nez.

