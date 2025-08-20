En ce moment Doo Wop (That Thing) Lauryn HILL
Télévision. Aujourd'hui, la Normandie est à l'honneur sur France 5 dans un documentaire : "Les 100 lieux qu'il faut voir"

Société. Mercredi 20 aout 2025, France 5 rediffuse un épisode de l'émission "Les 100 lieux qu'il faut voir", consacré aux paysages impressionnistes de Normandie. Des falaises d'Etretat aux ruelles de Honfleur, découvrez comment ces décors ont inspiré Monet, Renoir ou encore Pissarro. Un voyage télé à ne pas manquer.

Publié le 20/08/2025 à 11h45 - Par Mathilde Rabaud
La maison et les jardins de Claude Monet à Giverny attirent chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs. - Pierre Durand-Gratian

Ce mercredi 20 aout à 17h25, la chaîne France 5 propose un documentaire qui va ravir les amoureux d'art et de patrimoine : Les 100 lieux qu'il faut voir vous embarque dans un itinéraire visuel et historique entre Paris et la Normandie, sur les traces des grands maîtres de l'impressionnisme.

Des paysages normands qui ont changé l'histoire de la peinture

Si Claude Monet a immortalisé les nymphéas de Giverny, il n'était pas le seul à tomber sous le charme des décors normands. Dans cet épisode inédit, les caméras de France 5 nous emmènent à travers les sites emblématiques qui ont marqué le mouvement impressionniste : les bords de Seine à Rouen, le port de Honfleur, la côte d'Albâtre et ses célèbres falaises, sans oublier les ruelles pittoresques de villages normands.

Sur les pas des impressionnistes, entre Paris et la mer

Intitulé les impressionnistes, de Montmartre aux côtes normandes, cet épisode propose un fil conducteur original : relier la capitale artistique du XIXe siècle à la lumière unique des paysages normands. On découvre comment les artistes ont quitté l'agitation de Montmartre pour peindre en plein air, fascinés par les reflets changeants de la mer et des ciels normands.

Un documentaire immersif, entre art, patrimoine et rencontres locales

Au-delà des paysages, l'émission s'attache à faire vivre les lieux à travers ceux qui y habitent. Témoignages d'habitants, paroles de passionnés, éclairages de spécialistes en histoire de l'art : ce voyage offre une immersion sensible dans un territoire qui continue de séduire les amoureux de culture et de nature.

Et si votre village apparaissait à l'écran ?

La Normandie est une invitée régulière de l'émission Les 100 lieux qu'il faut voir. Entre falaises, ports de pêche, églises anciennes et maisons à colombages, il n'est pas impossible que votre commune figure au détour d'un plan. Une belle occasion de (re)découvrir la richesse locale avec un regard neuf, et de repérer des coins méconnus tout près de chez vous.

A voir absolument : Les 100 lieux qu'il faut voir – Les Impressionnistes, de Montmartre aux côtes normandes, mercredi 20 aout à 17h25 sur France 5.

