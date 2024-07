Gastronomie. Le Jardin des Plumes à Giverny : la gastronomie immergée dans l'impressionnisme

Pendant le tournage de l'émission de téléréalité chinoise "The Chinese Restaurant" dans son établissement, David Gallienne a transformé "Le Jardin des Plumes" en un restaurant éphémère immersif au musée des Impressionnismes. Cette initiative célèbre les 150 ans du courant artistique, offrant aux visiteurs une expérience gastronomique inédite jusqu'au 27 juillet. Pour cette occasion spéciale, le restaurant a adopté une thématique inspirée par 7 tableaux emblématiques de Monet, chacun donnant vie à un plat. David Gallienne explique : "C'est allé super vite, j'ai l'habitude de dessiner mes plats avant de les confectionner, et là j'ai dû les imaginer en fonction des tableaux choisis, c'était assez évident pour moi."

Parmi ses créations, il partage son coup de cœur pour "Les Nymphéas", célèbre tableau de Monet : "Nous l'avons retravaillé avec des cuisses de grenouille d'un éleveur de la Manche, et des capucines de saison pour représenter les nénuphars." La scénographie du restaurant inclut des projections visuelles et d'autres éléments immersifs pour plonger les convives dans l'univers captivant de l'impressionnisme. Le menu spécial, proposé à 150€ pour 7 plats, très abordable pour de la haute gastronomie, vise à célébrer de manière artistique et gastronomique les 150 ans de ce mouvement artistique révolutionnaire.

La réouverture normale du Jardin des Plumes est prévue pour le 2 août, à la fois pour l'hôtel et le restaurant "Le Jardin des Plumes" à Giverny.