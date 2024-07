Téléréalité. "Chinese Restaurant" : Une émission de téléréalité chinoise à 2,5 milliards de téléspectateurs à Giverny

Giverny, célèbre pour ses jardins et son héritage impressionniste, a récemment accueilli l'une des émissions de téléréalité les plus populaires de Chine : "Chinese Restaurant". Elle a pris place au sein de l'établissement étoilé "Le Jardin des Plumes" de David Gallienne, chef étoilé et gagnant de l'émission Top Chef en 2020.

Le tournage de l'émission s'est achevé dimanche 7 juillet. Sous l'œil attentif des caméras, pendant 21 jours, des célébrités chinoises ont élaboré des menus à base de produits locaux. Encadrés par le chef français Corentin Delcroix, installé à Shanghai, ils ont cuisiné et servi des clients dans le village normand.

"Il y a même des gens de Chine qui ont pris un billet d'avion pour espérer apercevoir une de leurs idoles, raconte David Gallienne, illustrant l'immense popularité de l'émission. C'est un peu cuisine avec les stars”, plaisante-t-il. En accueillant cette émission, il espère répéter le succès rencontré il y a quelques années à Colmar au “Bistrot des lavandières”, où l'émission a augmenté le flux touristique de 70% dans la ville.

La Normandie à l'honneur en Chine

Dès le premier épisode, le chef accueille les stars et leur rappelle l'importance de maintenir la haute réputation du lieu. Gallienne a cherché à "mettre en avant le territoire et les spécialités normandes" dans cette émission, qui sera vue par plus de 2,5 milliards de personnes.

La cuisine servie était une fusion de spécialités chinoises et de produits français, souvent régionaux. Le restaurant a discrètement ouvert ses portes aux habitants locaux, qui ont eu l'opportunité de découvrir cette expérience unique. La promotion de cette initiative a également été soutenue par un food truck qui s'est baladé dans les environs. Ce sont donc des Normands qui figureront à la télévision chinoise !

En attendant la fin du tournage, les amateurs de la cuisine de David Gallienne peuvent savourer ses plats au musée des impressionnistes où "Le Jardin des Plumes" est temporairement relocalisé jusqu'à la fin juillet, sur le thème des 150 ans de l'impressionnisme.