Gastronomie. Le chef étoilé David Gallienne de passage à Alençon

Vainqueur de l'émission Top Chef en 2020, David Gallienne était particulièrement attendu à Alençon, jeudi 19 décembre. Il devait y proposer sa cuisine gastronomique avec des repas de Noël à emporter à prix abordables. "On est arrivés à 7h et il y avait déjà des gens qui nous attendaient", confie-t-il. En seulement quelques minutes, le chef étoilé a écoulé l'ensemble de ses menus. "Je ne m'attendais pas à voir autant de personnes de si bonne heure. On est très heureux de voir que le concept plaît et on reviendra encore plus armés l'année prochaine", sourit-il.

A défaut d'avoir pu se procurer un menu avant l'épuisement des stocks, Raphaël Le Plomb, un client ornais, s'est acheté quelques produits. "C'est une cuisine qu'on n'a pas l'habitude de manger. Tant que le chef est là, on en profite", témoigne-t-il.

"Créer une offre plus populaire"

Depuis trois ans, David Gallienne et son équipe sillonnent les routes de Normandie avant les fêtes de fin d'année. "C'est important pour moi d'aller à la rencontre de ceux qui me soutiennent au quotidien, explique le chef étoilé. Ma volonté, c'est aussi de créer une offre un peu plus populaire, car tout le monde n'a pas forcément les moyens de pousser la porte de nos restaurants."

Le food-truck du chef s'arrêtera à Caen dimanche 22 décembre.