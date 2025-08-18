Près de Caen. Le bowling de Bretteville-sur-Odon se réinvente et change de propriétaire

"Entièrement rénové, plus fun et convivial", c'est ainsi qu'est présenté le "nouveau" bowling de Bretteville-sur-Odon, rouvert ce lundi 18 août. L'établissement a été repris par Adama Chéré, déjà propriétaire de l'actuel Laser Game. Le bowling a désormais une nouvelle identité visuelle, des installations rénovées et 10 pistes dernière génération.

Autres nouveautés, des bornes de commande pour boissons et snacks, mais aussi pour réserver une partie. Une machine à cocktails est aussi proposée. "Nous voulions créer un lieu moderne, accueillant et surprenant. Que ce soit pour une partie de bowling ou pour simplement venir boire un verre dans un cadre agréable", précise Adama Chéré.