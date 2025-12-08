Commerce. On connaît enfin la date d'ouverture du prochain magasin Action près de Caen

Le suspense est terminé. Après plusieurs mois de chantier et de discrétion de la part du groupe, Action annonce officiellement l'ouverture de son 900e magasin en France, implanté 14 rue de Bellevue à Carpiquet, aux portes de Caen.

Cette inauguration représente une nouvelle étape dans le développement fulgurant de l'enseigne de petits prix dans l'Hexagone, plus d'une décennie après son arrivée en France.

Une inauguration très attendue dans l'agglomération caennaise

L'ouverture est fixée au samedi 13 décembre 2025 à 8h30, avec un traditionnel coupé de ruban.

L'événement se déroulera en présence de Wouter De Backer, directeur général d'Action France, et Aristide Olivier, maire de Caen.

Ce futur magasin vient compléter un réseau déjà dense : Ifs, Mondeville 2, les Rives de l'Orne, Hérouville-Saint-Clair… Celui de Carpiquet deviendra le cinquième Action de l'agglomération, confirmant l'appétit du groupe pour le secteur caennais.