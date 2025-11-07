En ce moment AICHA KHALED
Près de Caen. Un cinquième magasin Action ouvre bientôt dans l'agglomération

Economie. Dans quelques semaines, Action ouvrira une nouvelle enseigne à Carpiquet dans l'agglomération de Caen.

Publié le 07/11/2025 à 18h24 - Par Lilian Fermin
Près de Caen. Un cinquième magasin Action ouvre bientôt dans l'agglomération
Action ouvrir bientôt ses portes à Carpiquet. La date d'ouverture n'est pour le moment pas connue, mais le chantier a débuté.

Le chantier est déjà en cours. Une nouvelle enseigne Action doit ouvrir ses portes à l'avenir à Carpiquet, le long de la RN13. Le géant spécialisé dans les petits prix et très apprécié des consommateurs prend ses quartiers à la place de Forum+, qui a récemment fermé ses portes. Il s'agira du cinquième Action de l'agglomération caennaise, après ceux situés à Ifs, à Mondeville 2, aux Rives de l'Orne à Caen et à Hérouville-Saint-Clair. Pour le moment, la date d'ouverture d'Action n'est pas connue. L'enseigne pourrait donc ne s'implanter que dans quelques mois.

Contactée, la direction préfère rester discrète et répond qu'elle ne communique que "quelques semaines avant leur date d'ouverture". 

