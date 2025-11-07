Près de Caen. Un cinquième magasin Action ouvre bientôt dans l'agglomération

Le chantier est déjà en cours. Une nouvelle enseigne Action doit ouvrir ses portes à l'avenir à Carpiquet, le long de la RN13. Le géant spécialisé dans les petits prix et très apprécié des consommateurs prend ses quartiers à la place de Forum+, qui a récemment fermé ses portes. Il s'agira du cinquième Action de l'agglomération caennaise, après ceux situés à Ifs, à Mondeville 2, aux Rives de l'Orne à Caen et à Hérouville-Saint-Clair. Pour le moment, la date d'ouverture d'Action n'est pas connue. L'enseigne pourrait donc ne s'implanter que dans quelques mois.

Contactée, la direction préfère rester discrète et répond qu'elle ne communique que "quelques semaines avant leur date d'ouverture".