Mondeville 2. Plus de 50 marques de vêtements et de chaussures : un nouveau magasin ouvre le 1er octobre

Economie. A partir du 1er octobre, l'enseigne Blackstore s'implante dans le centre commercial Mondeville 2, près de Caen. La boutique proposera diverses marques sur 1 200m2.

Publié le 24/09/2025 à 17h17 - Par Lilian Fermin
Mondeville 2. Plus de 50 marques de vêtements et de chaussures : un nouveau magasin ouvre le 1er octobre
Blackstore ouvrira ses portes le 1er octobre à Mondeville 2. - Lilian Fermin

Implanté dans tous les départements normands, Blackstore ouvre sa première boutique dans le Calvados ce mercredi 1er octobre. L'enseigne multimarques, du groupe Intersport, sera située à Mondeville 2, "entre Kiabi et Boulanger".

Un espace de vente "exceptionnel"

L'espace de vente qui se veut "exceptionnel", sur 1 200m2, proposera aux clients une large gamme de vêtements avec un vaste choix de marques, une cinquantaine au total. Parmi elles : Tommy Jeans, Calvin Klein, Lacoste, Boss, Only&Sons, Jack&Jones… Les vêtements se veulent aussi bien à destination des femmes que des hommes, tout comme les chaussures et les accessoires. 

Pour l'ouverture de ce magasin, 13 CDI ont été créés, et deux alternants recrutés. Blackstore sera ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.

