Caen. Ils forcent la vitrine du JD Sports en marge d'une manifestation : deux hommes interpellés et condamnés

Le 18 septembre, jour de colère sociale, trois mobilisations se sont déroulées à Caen. Une à l'appel de l'intersyndicale, une des pharmaciens, et à partir de 18h30, un troisième rassemblement "sauvage." Alors que des centaines de manifestants défilaient en ville, remontant la rue Saint-Pierre, deux personnes ont forcé l'entrée du magasin JD Sports, brisant la porte et dérobant plusieurs articles.

Ils ont tenté de se cacher dans un immeuble

S'ils ont abandonné leur butin et tenté de se cacher dans un immeuble, les policiers de la brigade anti-criminalité les ont interpellés. En comparution immédiate lundi 22 septembre, l'un a été condamné à 12 mois de prison ferme avec maintien en détention. L'autre homme écope de 12 mois de prison avec sursis probatoire, assortis d'une obligation de travail, de résidence, et de 70h de travaux d'intérêt général (TIG).

