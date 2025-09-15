Caen. Mobilisations du 18 septembre : blocage et deux manifestations en centre-ville

Un important appel à la grève est lancé depuis quelques semaines par les syndicats, pour une manifestation sociale d'envergure le 18 septembre. Dans le même temps, de nombreux citoyens sont descendus dans la rue dès le 10 septembre, à l'initiative du mouvement baptisé "Bloquons tout". A Caen, le périphérique a été bloqué plusieurs heures, et une manifestation s'est déroulée en soirée.

Jeudi 18 septembre, la mobilisation se poursuit. "Le 10 septembre, un mouvement s'est amorcé. Poursuivons-le ensemble !", peut-on lire sur un tract. "Nous appelons à la grève, au blocage de l'économie, à la révolte."

Le programme

Un rendez-vous est donné : dès 6h du matin sur le rond-point de Bretteville-sur-Odon. Le blocage de l'échangeur Porte de Bretagne est prévu, perturbant ainsi la circulation entre l'A84 et le périphérique de Caen, axe stratégique emprunté par de nombreux automobilistes.

A 11h, une manifestation est prévue au départ de la place Saint-Pierre à Caen. A 13h, une assemblée populaire doit avoir lieu, ainsi qu'un pique-nique, sur la place Saint-Sauveur. Enfin, ce n'est pas tout, puisque les organisateurs prévoient une seconde manifestation "nocturne", cette fois à 18h, toujours au départ de la place Saint-Pierre.