[Photos] "Bloquons tout". Des dégâts sur le périphérique de Caen à hauteur du viaduc de Calix

Mercredi 10 septembre, de 4h à 11h, des manifestants se sont emparés du rond-point du Castorama, à Hérouville-Saint-Clair, menant au périphérique de Caen. Celui-ci était totalement bloqué à hauteur du viaduc de Calix, empêchant les automobilistes de circuler. C'est vers 11h que les forces de l'ordre sont venues déloger les bloqueurs, provoquant quelques tensions, et les faisant reculer sur l'avenue Georges Clémenceau, à hauteur du parc d'Ornano.
150 personnes au viaduc
Les manifestants ont été repoussés par les forces de l'ordre. - Lilian Fermin
Au total, près de 150 personnes bloquaient le viaduc, restant sur les voies du périphérique. Après leur départ, pompiers ou agents de la Dirno, la Direction interdépartementale des routes nord-ouest, se sont empressés de réparer les dégâts afin que la circulation puisse reprendre. Celle-ci n'est pas encore totalement rétablie, et les voitures ne peuvent par endroits circuler que sur une seule voie.
Les agents de la Dirno sont très vite intervenus. - Lilian Fermin
Une manifestation doit avoir lieu à 18h dans les rues du centre-ville de Caen.
Des dégradations visibles
Le message écrit sur le périphérique de Caen. - Lilian Fermin
Des caddies ont été dérobés à proximité. - Lilian Fermin
Un tag visible sur le périphérique. - Lilian Fermin
La glissière de sécurité a été endommagée par les manifestants. - Lilian Fermin
Les services de la Préfecture n'ont "pas connaissance" de dégradation au niveau du radar du viaduc de Calix pour le moment. - Lilian Fermin
Un autre accès du rond-point qui était bloqué. - Lilian Fermin
