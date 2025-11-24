Périphérique de Caen. Plusieurs nuits de travaux, des perturbations y compris sur le viaduc de Calix

Les travaux se poursuivent sur le périphérique nord de Caen, menés par la DREAL Normandie, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

La Dirno, Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, annonce une fermeture du périphérique dans le sens intérieur du 24 au 26 novembre, de nuit, entre l'échangeur du Chemin Vert et Montalivet. Le viaduc de Calix sera fermé pour cette intervention.

Ensuite, du 26 au 27 novembre, les automobilistes ne pourront emprunter le périphérique, toujours dans le sens Cherbourg-Caen, entre l'échangeur Chemin Vert et celui de la Porte d'Angleterre. Cette fois, le viaduc de Calix sera rendu ouvert à la circulation.

Enfin, dernière fermeture du 1er au 3 décembre, dans l'autre sens, entre la Porte d'Angleterre et l'échangeur du Chemin Vert. Ces fermetures seront à nouveau effectives de nuit, entre 20h et 6h.