Périphérique de Caen. L'énorme chantier bientôt terminé… avant un autre ?

Ils l'empruntent tous les jours ou presque… Ces quatre automobilistes ont des choses à dire sur le périphérique de Caen, en travaux depuis 2018. Ils racontent leur expérience

Il y a une semaine, la rédaction de Tendance Ouest a fait appel à ses lecteurs pour qu'ils racontent leur expérience du périphérique de Caen, en travaux depuis 2018. Voici quatre des témoignages que nous avons reçus.

Adeline Gouguet

Elle habite au sud de Thury-Harcourt, et travaille en centre-ville : "J'ai 35 minutes de trajet, qui se transforment parfois en 1h, voire 1h15. Je mets un GPS, qui me conseille souvent de bifurquer, mais je ne dois pas être la seule à le faire… On relativise, s'il y a des bouchons, c'est que nous sommes dans une grande ville attractive. Quand je suis au ralenti le soir, je me dis que c'est une pause. Mais il y a parfois des conséquences, comme arriver en retard chez la nounou."

Maxime Retout

Il emprunte régulièrement le périphérique : "Je suis coach sportif à domicile, donc je le prends un peu dans tous les sens. Quand je sais que je dois faire un trajet aux heures de pointe, je pars 30 minutes en avance. Il y a souvent des ralentissements, des accidents. On n'est jamais à l'abri de passer sur une seule voie à cause de nouveaux travaux… Je ne sais pas depuis quand on roule à 70km/h. Des fois je trouve que ça s'améliore, et le lendemain, c'est pire."

Fanny Halley

Elle fait le trajet entre Hérouville-Saint-Clair et Bretteville-sur-Odon : "Le matin, ça va, je fais la route en 15 minutes, mais je mets entre 35 et 40 minutes le soir. C'est catastrophique, j'ai l'impression qu'il y a plus d'accidents qu'avant, surtout au niveau du viaduc de Calix. Avec les travaux, dont j'ai l'impression qu'ils ne servent à rien, le marquage au sol est presque illisible, les gens sont perdus, il y a des bosses… En revanche, les voies d'insertion plus longues sont une bonne chose."

Fabien Dromer

Il double son temps de trajet chaque jour : "Je pars de la Maladrerie pour travailler en face du CHU. Pour un trajet de moins de 10 minutes, je mets 20/30 minutes Le tracé n'évolue pas. Il y a au sol des lignes jaunes récentes, et d'autres qui ne sont pas complètement effacées, ainsi que d'autres tracés blancs. On n'y voit plus rien, c'est pire quand il pleut. Toutefois, je trouve que malgré la situation, il n'y a pas tant d'accidents que ça."

