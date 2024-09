Travaux. Le périphérique de Caen fermé plusieurs nuits jusqu'à la mi-septembre

Qui dit rentrée, dit aussi retour des travaux sur le périphérique de Caen. La partie nord est concernée, à partir du lundi 2 septembre. Ce chantier, mené par la DREAL Normandie (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement), entraîne une fermeture de la circulation de la part de la Dirno, la Direction interdépartementale des routes nord-ouest.

Plusieurs nuits de travaux

Du lundi 2 au 3 septembre, de 20h à 6h, la circulation est coupée entre les échangeurs Porte d'Angleterre et Vallée des jardins, dans le sens Paris-Cherbourg. Une déviation via le sens opposé du périphérique sera mise en place. La nuit suivante, du 3 au 4 septembre, la circulation est coupée entre les mêmes échangeurs, mais dans l'autre sens, de Cherbourg vers Paris.

D'autres travaux prennent place la semaine suivante, du lundi 9 au mardi 10 septembre. La circulation est alors coupée entre la Porte d'Angleterre et l'échangeur du CHU, dans le sens Paris vers Cherbourg. Du jeudi 12 au vendredi 13, c'est cette fois le secteur entre la Pierre Heuzé et la Vallée des jardins qui est concerné, entre Paris et Cherbourg.

"Durant le mois de septembre, des neutralisations de voies de gauche dans les deux sens de circulation seront mises en place de nuit, pour la réalisation des massifs de portique de signalisation en terre-plein central", explique la Dirno dans son communiqué.