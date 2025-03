Caen. Nouvelle nuit de travaux sur le périphérique ce soir

Ces travaux n'ont pas été effectués en février à cause d'aléas techniques. La Dreal Normandie, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, poursuit la pose de signalisation directionnelle sur le périphérique nord de Caen. Cela engendre une fermeture de la circulation à hauteur de Caen et d'Hérouville-Saint-Clair, dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 mars.

De 20h jusqu'à 6h du matin, dans le sens intérieur, de Cherbourg vers Paris, le périphérique est fermé entre l'échangeur Pierre Heuzé et celui de la Porte d'Angleterre. Des déviations seront proposées pour les usagers du secteur.