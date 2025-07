Rouen. Une cheminée s'effondre en pleine rue dans le quartier Rougemare

L'incident a eu lieu vers 9h47 dans le centre-ville de Rouen. Une cheminée de 2m sur 2m d'un immeuble de 4 étages, situé rue de la Seille dans le quartier Rougemare, s'est effondrée et a atterri sur la voie publique. D'après les pompiers mobilisés sur place l'accident n'a pas fait de victime et "aucun dégât structurel notable" n'a été constaté sur le bâtiment, malgré quelques dégâts de toiture. En revanche, la place de la Rougemare et la rue de la Seille ont été suspendues à la circulation temporairement.

Un périmètre de sécurité a été mis en place et l'architecte de la Ville a été missionné sur les lieux aux côtés de la police. Conclusion : la réparation de la couverture sera prise en charge par le propriétaire.