Rouen. Une partie de la toiture de la concession s'écroule, une femme est transportée au CHU

Un drame aurait pu se produire rue de Constantine à Rouen, mardi 4 juin. Vers 13h30, une partie de la toiture de la concession BMW s'est effondrée. Près de 200m2 sont concernés.

17 sapeurs-pompiers et l'unité de sauvetage d'appui et de recherche mobilisés

17 sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux. L'incident s'est produit à la suite de travaux d'étanchéité. Les pompiers et l'unité de sauvetage d'appui et de recherche ont été mobilisés. Le personnel a été évacué et une femme de 29 ans a été légèrement blessée au dos. Elle a été transportée au CHU de Rouen. Vers 15h30, les pompiers procédé à la sécurisation et au balisage des lieux.