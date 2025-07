Côte Fleurie. La baignade en mer interdite sur plusieurs plages

Après les fortes pluies des dimanche 6 et lundi 7 juillet 2025, la mesure de précaution d'interdiction de baignade et de tous sports nautiques a été prise sur plusieurs plages de la Côte Fleurie. Sont concernés les plages de Deauville, les plages "Laforge" et "Gobelin" de Blonville-sur-Mer, celles de Villers-sur-Mer, ainsi qu'à Houlgate, où il faut ajouter également l'interdiction de la pêche aux coquillages.

Des interdictions en place

Des interdictions sont en place depuis lundi 7 juillet, et les réouvertures se feront une fois que les analyses seront de retour à la normale selon l'Agence régionale de santé Normandie.