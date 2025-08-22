Insolite. "Je tremble encore" : une habituée d'un gîte offre au propriétaire la dague de Léon Gautier, héros du Débarquement

À Cuverville, dans le Calvados, le musée associatif Goodwood 44 a accueilli une pièce historique d'une valeur inestimable : une dague Fairbairn-Sykes, modèle de février 1942, ayant appartenu à Léon Gautier. Né à Rennes en 1922 et disparu à Caen en 2023, Gautier fut le dernier représentant des 177 commandos Kieffer, seuls Français à avoir participé au Débarquement du 6 juin 1944.

Le don inattendu d'une visiteuse fidèle

À l'origine de cette donation, une habituée de la chambre d'hôtes attenante au musée, qui séjourne chaque mois à la ferme Villeroy. Cette semaine, elle a surpris le propriétaire en lui remettant une enveloppe kraft contenant la dague et un mot chargé d'histoire :

"L'un des poignards de Léon Gautier, dernier survivant des 144 commandos Kieffer, décédé récemment. Ce fut mon témoin de mariage !"

Une confidence qui a profondément ému le responsable du musée, encore “tremblant” en évoquant ce moment.

Un objet chargé d'histoire et d'émotion

Cette dague au manche métallique quadrillé, au double tranchant noirci, porte l'estampille du War Department. Elle aurait accompagné Gautier lors de ses combats, lui qui débarqua à seulement 21 ans, à 7h30, sur Sword Beach.

Fait marquant : parmi les 177 Français engagés ce jour-là, seuls quatre en sortirent indemnes, dont lui. Selon la donatrice "il ne savait plus si ce poignard, précisément, avait oté la vie".

Léon Gautier, témoin et héros du Débarquement

En plus d'avoir marqué l'Histoire, Léon Gautier a profondément touché les vies personnelles de ceux qui l'ont croisé. Pour la donatrice, il fut bien plus qu'un vétéran : un véritable pilier, puisqu'il joua même le rôle de parent lors de son mariage dans les années 1970.

Une pièce précieusement conservée

L'objet sera désormais exposé sous verre au sein du musée Goodwood 44, qui accueille chaque année plusieurs centaines de visiteurs passionnés par l'histoire de l'Occupation et de la Libération. Une manière de transmettre la mémoire et de rappeler, aux jeunes générations comme aux passionnés, le courage de ces combattants français du 6 juin 1944.