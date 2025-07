Manche. Simulation de vol et reconstitutions : les musées racontent le Débarquement

Plus de 80 ans après le Débarquement, le tourisme mémoriel continue d'attirer des dizaines de milliers de personnes en Normandie. Dans la Manche, plusieurs musées proposent de se replonger dans cette période.

Le musée D-Day Expérience de Carentan rassemble une très grande collection d'objets d'époque. Après le visionnage d'un film exclusif, plongez-vous dans le vécu des soldats débarquant sur les côtes. Vous pourrez même effectuer une simulation de vol à bord d'un véritable avion ayant servi au parachutage des troupes en juin 1944. Le musée permet d'expliquer aux visiteurs ce qui s'est passé il y a 81 ans dans le département, et plus particulièrement à Carentan.

L'aviation à l'honneur

La bataille de Normandie durera jusqu'en août 1944. La majorité des combats après le Débarquement dans la Manche se passeront dans le bocage normand, lors de la fameuse "Bataille des haies". C'est ce que le Normandy Victory Museum, situé à Catz, propose de raconter grâce à 30 reconstitutions. Le musée retrace chronologiquement la vie des civils et des soldats, pendant mais aussi après la Libération. Les scènes s'accompagnent de son et de lumière, rendant le tout d'autant plus immersif et captivant.

L'aviation prend aussi une grande place dans la Libération. Le Airborne Museum de Sainte-Mère-Eglise est là pour préserver la mémoire des aviateurs et parachutistes. Le musée raconte à travers cinq bâtiments recelant de trésors historiques l'importance de l'aviation. En juin 2024, un nouvel édifice a été inauguré pour offrir un bel espace à l'un des sept planeurs WACO d'époque encore en état sur la planète. Il était cependant déjà présent dans le musée puisque c'est son acquisition qui a permis l'ouverture du site en 1964.