Calvados. Un homme de 19 ans s'électrise sur une caténaire en gare de Mézidon-Canon

Sécurité. Un jeune homme de 19 ans a été grièvement brûlé, samedi 23 août en début de soirée en gare de Mézidon-Canon dans le Calvados. Il est monté sur le toit d'un wagon et a touché une caténaire. L'accident a causé des retards sur le trafic des trains.

Publié le 24/08/2025 à 16h21, mis à jour le 24/08/2025 à 16h25 - Par Pierre Durand-Gratian
Le jeune homme a touché une caténaire et a été grièvement brûlé en gare de Mézidon-Canon.  - Illustration

Des retards de plus d'une heure ont été à déplorer sur le trafic des trains sur la ligne Caen - Paris, samedi 23 août 2025 dans la soirée. La circulation a dû être momentanément interrompue en gare de Mézidon-Canon pour un "accident de personne", signale la SNCF. 

Il touche une caténaire

Un jeune homme de 19 ans est en fait monté sur le toit d'un wagon et a touché une caténaire, précisent les pompiers du Calvados. Il a été électrisé, grièvement brûlé et a été évacué en urgence absolue vers le CHU de Caen. Une enquête doit permettre d'éclaircir les circonstances exactes des faits. 

