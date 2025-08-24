Calvados. Un homme de 19 ans s'électrise sur une caténaire en gare de Mézidon-Canon

Des retards de plus d'une heure ont été à déplorer sur le trafic des trains sur la ligne Caen - Paris, samedi 23 août 2025 dans la soirée. La circulation a dû être momentanément interrompue en gare de Mézidon-Canon pour un "accident de personne", signale la SNCF.

Il touche une caténaire

Un jeune homme de 19 ans est en fait monté sur le toit d'un wagon et a touché une caténaire, précisent les pompiers du Calvados. Il a été électrisé, grièvement brûlé et a été évacué en urgence absolue vers le CHU de Caen. Une enquête doit permettre d'éclaircir les circonstances exactes des faits.