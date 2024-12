Normandie. Hausse des tarifs SNCF : combien vous coûteront vos billets de train en 2025 ?

À partir du 1er avril 2025, vos billets de train vont voir leurs tarifs majorés :

+2,3% pour les billets TEMPO

pour les billets TEMPO +1 € sur les Mini TEMPO

sur les Mini TEMPO +1,9% sur les abonnements

sur les abonnements +2,3% pour les billets Krono+ et Krono Paris-Granville/Dieppe direct

La SNCF explique que la hausse des coûts ferroviaires, notamment ceux de l'électricité et des péages, a rendu cette augmentation inévitable. Si vous espériez échapper à la majoration avec un billet Prem's ou un abonnement jeune, respirez : ces tarifs ne bougent pas.

"Moins que l'inflation, c'est déjà ça"

La Région Normandie rappelle que l'augmentation cumulée des tarifs sur deux ans (+4,35% pour les trajets intra-Normandie et +5,16% pour ceux vers Paris) reste inférieure à l'inflation, estimée à +7% sur la même période. Traduction : on vous ménage (un peu), mais ça pique quand même.

Pourquoi cette hausse pique particulièrement ?

Parce qu'on parlait déjà d'augmentations en 2023 et en 2024. Ajoutez à cela les hausses des coûts d'exploitation (+17,2% pour les péages depuis 2022) et on comprend mieux pourquoi les trajets en train, autrefois symbole d'économie et de simplicité, commencent à peser dans le budget.

Alors, qu'est-ce qu'on fait ?

On râle, on marche, ou on mise sur les Prem's et les abonnements jeunes pour limiter la casse. Mais au moins, l'offre de trains s'allonge pour compenser !