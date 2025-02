Réseau Nomad. Transports scolaires en Normandie : une hausse des tarifs prévue pour 2025

SNCF. La Région Normandie revoit les tarifs des transports scolaires Nomad à la hausse. Dès septembre 2025, les familles devront payer plus cher pour les abonnements en car et en train. En cause ? L'augmentation des coûts de service et un budget sous tension.