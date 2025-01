Normandie. Le réseau Nomad fête ses cinq ans avec des billets à petits prix

En 2020, la Région Normandie a réuni tous les transports normands : trains régionaux, cars commerciaux et scolaires, covoiturage, transports à la demande… sous un seul réseau : Nomad. 369 trains par jour, 493 000 voyageurs par semaine et une hausse de la fréquentation de 20% depuis cinq ans, selon la Région Normandie. "La Région a mobilisé 2,3 milliards d'euros" pour investir dans ce réseau, selon son président Hervé Morin, notamment pour moderniser et renouveler la flotte ferroviaire. Un programme de rénovation des trains au milieu de leur vie a également été lancé il y a deux ans (168 millions d'euros).

Pour fêter les cinq ans du réseau, la SNCF offre des cadeaux aux usagers toute l'année. A commencer jusqu'au 28 février par la reconstitution d'un puzzle sur le site 5ansnomadtrain.fr pour gagner un an d'abonnement de train (valeur de 2 800 euros). Ou encore 55 000 billets à 5€ maximum en Normandie et 15€ maximum pour les lignes reliant Paris à la Normandie. Ils sont en vente pendant cinq jours, du mercredi 5 au dimanche 9 février.