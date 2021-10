Normandie. Les Bus verts désormais habillés aux couleurs Nomad

Les Bus verts seront désormais habillés aux couleurs Nomad. Le premier bus Nomad a été dévoilé le mardi 15 décembre, dans le parc de l'Abbaye aux Dames à Caen, en présence du président de la Région Normandie Hervé Morin et de sociétés de transports comme la FNTV Normandie et Keolis. Depuis le 1er janvier 2020, Nomad est le réseau de mobilité normand qui réunit tous les transports régionaux (hors urbains) et scolaires. Pour Hervé Morin, "l'objectif était d'harmoniser les moyens de transport normand avec des tarifs similaires et d'accroître l'offre sur les lignes". Des trajets supplémentaires seront proposés entre Caen et Flers ou Caen et Le Havre, tandis qu'une ligne Saint-Lô-Vire et 37 correspondances de plus en Seine-Maritime seront créées. "Le but est de répondre aux besoins des Normands", assure Hervé Morin.

Six cents véhicules vont être vêtus des couleurs Nomad. Hervé Morin insiste également sur le "bus à hydrogène", qui est l'une des priorités de la Région Normandie.