Place du commerce à Caen. Tapas et mode : les ouvertures de la rentrée

Après cette pause estivale, il est temps de retrouver notre rubrique Place du commerce, qui rassemble les nouveaux commerces, en mettant en avant ceux qui les tiennent. Pour bien finir l'été, vous pouvez vous poser en terrasse à l'Alba, un nouveau bar à tapas qui a ouvert il y a quelques semaines à Lion-sur-Mer. "On se trouve juste en face de la plage", précise Alice Olivier, serveuse à l'Alba. Le bar ne comporte qu'une terrasse, et est donc ouvert selon les conditions météorologiques.

Refaire sa garde-robe pour la rentrée ?

Rue de Vaucelles à Caen, la friperie Camelote a vu le jour, avec l'intention de "satisfaire tous les budgets", nous explique Mathis Camus, qui tient la boutique avec sa mère, Ingrid. Le magasin compte une partie plutôt "streetwear", "années 2000", et qui se compose de pièces assez sélectives, mais aussi une partie plus classique, issue notamment des donations.

Enfin, chez Classy, Rasimé Kilinic propose dans sa boutique des habits, accessoires, bijoux et même idées cadeaux, comme des bougies. La gérante s'est inspirée de son séjour à Londres pour concevoir Classy.