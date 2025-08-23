En ce moment Inoubliable Gaëtan ROUSSEL
Place du commerce à Caen. Tapas et mode : les ouvertures de la rentrée

Loisir. Cet été, de nombreux commerces ont ouvert à Caen et sesalentours, et cette rentrée est riche en nouveaux commerçants.

Publié le 23/08/2025 à 11h00 - Par Lise Crocquevieille
Du prêt-à-porter et des tapas cette semaine, pour notre rubrique Place du commerce.
Du prêt-à-porter et des tapas cette semaine, pour notre rubrique Place du commerce.

Après cette pause estivale, il est temps de retrouver notre rubrique Place du commerce, qui rassemble les nouveaux commerces, en mettant en avant ceux qui les tiennent. Pour bien finir l'été, vous pouvez vous poser en terrasse à l'Alba, un nouveau bar à tapas qui a ouvert il y a quelques semaines à Lion-sur-Mer. "On se trouve juste en face de la plage", précise Alice Olivier, serveuse à l'Alba. Le bar ne comporte qu'une terrasse, et est donc ouvert selon les conditions météorologiques.

Refaire sa garde-robe pour la rentrée ?

Rue de Vaucelles à Caen, la friperie Camelote a vu le jour, avec l'intention de "satisfaire tous les budgets", nous explique Mathis Camus, qui tient la boutique avec sa mère, Ingrid. Le magasin compte une partie plutôt "streetwear", "années 2000", et qui se compose de pièces assez sélectives, mais aussi une partie plus classique, issue notamment des donations.

Enfin, chez Classy, Rasimé Kilinic propose dans sa boutique des habits, accessoires, bijoux et même idées cadeaux, comme des bougies. La gérante s'est inspirée de son séjour à Londres pour concevoir Classy.

Du prêt-à-porter rue Saint-Sauveur

Caen. Du prêt-à-porter rue Saint-Sauveur
Rasimé Kilinic est la gérante de la boutique de prêt-à-porter Classy, rue Saint-Sauveur à Caen.

Le magasin Classy propose vêtements, accessoires ou idées cadeaux.Rasimé Kilinic est la gérante de la boutique qui a ouvert ses portes le 21 juin dernier.

Inspirée par un séjour à Londres, elle a imaginé cette boutique il y a un an, avec l'envie de proposer quelque chose de différent. Bougies, bijoux, porte-clés : les articles, en provenance d'Italie et de Turquie, misent sur la qualité et l'originalité. Ouvert du mardi au samedi, de 10h30 à 19h.

L'Alba, un bar à tapas à Lion-sur-Mer

Caen. L'Alba, un bar à tapas à Lion-sur-Mer
Luna Renard (cuisine), Alice Olivier (service), Matéo Del Prete (cuisine), Hugo Varlez André (bar), Bertille Biot (service).

Face à la mer, l'Alba a ouvertil y a quelques semaines.Paul Aoustin est le gérant, et il est accompagné d'une équipe de cinq personnes.

Ouvert tous les jours de 17h à 23h, l'Alba change de carte de tapas toutes les deux semaines et propose des produits variés. Le bar propose également divers cocktails, mocktails, ainsi qu'une carte de desserts et glaces. L'établissement se trouve juste en face du poste de secours de Lion-sur-Mer.

Une friperie en famille rue de Vaucelles

Caen. Une friperie en famille rue de Vaucelles
Ingrid et Mathis Camus ont ouvert le 25 juillet Camelote, une friperie rue de Vaucelles.

Intitulée Camelote, cette friperie a ouvert ses portes le 25 juillet.L'établissement est géré par Ingrid et Mathis Camus, ils sont mère et fils.

Chez Camelote, il y en a pour tous les prix, toutes les envies. Ingrid et Mathis Camus ont pris soin de rendre les belles pièces accessibles, tout en gardant les pièces moins prisées, issues des donations. La boutique est ouverte du lundi au samedi, de 11h à 19h.

Place du commerce à Caen. Tapas et mode : les ouvertures de la rentrée
