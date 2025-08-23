Place du commerce à Caen. Tapas et mode : les ouvertures de la rentrée

Après cette pause estivale, il est temps de retrouver notre rubrique Place du commerce, qui rassemble les nouveaux commerces, en mettant en avant ceux qui les tiennent. Pour bien finir l'été, vous pouvez vous poser en terrasse à l'Alba, un nouveau bar à tapas qui a ouvert il y a quelques semaines à Lion-sur-Mer. "On se trouve juste en face de la plage", précise Alice Olivier, serveuse à l'Alba. Le bar ne comporte qu'une terrasse, et est donc ouvert selon les conditions météorologiques.
Refaire sa garde-robe pour la rentrée ?
Rue de Vaucelles à Caen, la friperie Camelote a vu le jour, avec l'intention de "satisfaire tous les budgets", nous explique Mathis Camus, qui tient la boutique avec sa mère, Ingrid. Le magasin compte une partie plutôt "streetwear", "années 2000", et qui se compose de pièces assez sélectives, mais aussi une partie plus classique, issue notamment des donations.
Enfin, chez Classy, Rasimé Kilinic propose dans sa boutique des habits, accessoires, bijoux et même idées cadeaux, comme des bougies. La gérante s'est inspirée de son séjour à Londres pour concevoir Classy.
Du prêt-à-porter rue Saint-Sauveur
Inspirée par un séjour à Londres, elle a imaginé cette boutique il y a un an, avec l'envie de proposer quelque chose de différent. Bougies, bijoux, porte-clés : les articles, en provenance d'Italie et de Turquie, misent sur la qualité et l'originalité. Ouvert du mardi au samedi, de 10h30 à 19h.
L'Alba, un bar à tapas à Lion-sur-Mer
Ouvert tous les jours de 17h à 23h, l'Alba change de carte de tapas toutes les deux semaines et propose des produits variés. Le bar propose également divers cocktails, mocktails, ainsi qu'une carte de desserts et glaces. L'établissement se trouve juste en face du poste de secours de Lion-sur-Mer.
Une friperie en famille rue de Vaucelles
Chez Camelote, il y en a pour tous les prix, toutes les envies. Ingrid et Mathis Camus ont pris soin de rendre les belles pièces accessibles, tout en gardant les pièces moins prisées, issues des donations. La boutique est ouverte du lundi au samedi, de 11h à 19h.
