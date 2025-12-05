Près de Périers. Accident mortel : les gendarmes lancent un appel à témoins

Un accident mortel de la route s'est produit jeudi 4 décembre, peu avant 18 heures, au lieu-dit La Beurrière, sur la commune de Saint-Sébastien-de-Raids. Un jeune cycliste, qui circulait sur la RD 101 depuis le bourg en direction de la RD 900, a été percuté par l'arrière par un véhicule roulant dans le même sens.

Le conducteur a pris la fuite

Le véhicule en cause est décrit comme un utilitaire blanc. Après l'impact, son conducteur ne s'est pas arrêté et a pris la fuite. Les gendarmes cherchent désormais à identifier ce véhicule et son conducteur.

Toute personne disposant d'informations permettant de faire avancer l'enquête est invitée à contacter la brigade de recherches de Coutances au 02 33 76 12 79, ou à composer le 17.