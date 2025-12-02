Centre-Manche. Un homme meurt dans un accident de la route

Un automobiliste est mort dans un accident de la route lundi 1er décembre, en fin de matinée, au niveau de la commune de Roncey, sur la route départementale 58, en direction d'Hambye.

L'homme a fait une sortie de route

La victime est un homme âgé de 60 ans qui a fait une sortie de route. Les circonstances de l'accident restent à déterminer. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.