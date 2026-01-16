Municipales 2026 à Caen. Evincé par son parti, Thomas Chevalier se retrouve déjà un nouveau soutien écologiste

Le Parti radical, dont il était président, ne le soutient plus. Thomas Chevalier, candidat aux municipales 2026 à Caen, a été suspendu par le parti mardi 13 janvier, qui s'est depuis rallié derrière le maire sortant Aristide Olivier. "C'est un coup très dur, j'ai fait l'objet de pressions considérables de mon adversaire et des partis qui le protègent, aujourd'hui ma famille politique a mis le genou à terre", a-t-il réagi ensuite.

Créer un parc animalier sur la Presqu'île

Deux jours plus tard, jeudi 15 janvier, le centriste a déjà rebondi, puisqu'il annonce poursuivre sa campagne avec un nouveau soutien. Le parti Ecologie au Centre, deuxième parti écologiste français, se rallie derrière lui et sa liste Caen Dynamique ! Parmi les propositions de Thomas Chevalier, il détaille "la création d'un parc animalier sur la Presqu'île de Caen avec en son sein un centre de sauvegarde de la faune sauvage, une maison des abeilles et du miel, une mini-ferme, un restaurant et des espaces de détente pour les Caennais au contact des animaux." Il défend aussi "la végétalisation des toits et façades des bâtiments et l'installation de nichoirs dans Caen."