Festival Beauregard. Disiz s'ajoute à la liste des artistes de cette 18e édition

Culture. Le Festival Beauregard a annoncé ce jeudi 15 janvier la venue du rappeur Disiz, pour compléter la journée du dimanche 5 juillet. Il rejoint Pixies, Armin Van Buuren ou encore Vanessa Paradis.

Publié le 15/01/2026 à 18h00 - Par Léo Besselievre
Disiz rejoint la liste des artistes qui se produiront lors de la 18e édition du Festival Beauregard. - Mowaw1 - Wiki Commons

A 167 jours du grand début, le plateau est presque complet à Beauregard. Disiz rejoint la 18e édition, a annoncé le festival ce jeudi 15 janvier, pour le compte de la 5e et dernière journée, le dimanche 5 juillet, à Hérouville-Saint-Clair.

Un tube avec Theodora

Depuis près de 30 ans maintenant, le rappeur originaire d'Amiens tend à créer un univers unique, en mêlant sonorités pop, rock et électroniques. Plus récemment, en septembre 2025, sa collaboration avec Theodora, à l'affiche du 3 juillet, a provoqué un "véritable raz-de-marée" selon l'organisation. C'était avec le titre Melodrama, qui est régulièrement diffusé à l'antenne de notre radio. En fin d'année, il a sorti son 14e album studio, intitulé "on s'en rappellera pas", avec des invités de prestige comme Laurent Voulzy ou encore Kid Cudi.

Niveau billetterie, il reste 19 % des billets à vendre pour cette journée du 5 juillet, avec des artistes comme Pixies, Vanessa Paradis, Houdi, Kevin Morby et donc Disiz. Deux artistes doivent encore être annoncés par le festival, en ce début d'année 2026. Il ne manquera ensuite plus qu'à dévoiler le nom des heureux élus du concours John's Session, ainsi que celui du Tremplin Rose Festival.

