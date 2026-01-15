En ce moment I Just Might Bruno MARS
Près de Flers. Trois artisans normands récompensés pour leur exemplarité

Economie. La Banque populaire Grand Ouest ainsi que la Chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie ont récompensé trois entreprises artisanales de l'Orne et de la Manche, jeudi 15 janvier. Les lauréats ont reçu le prix Stars et métiers, qui encourage l'excellence et l'innovation.

Publié le 15/01/2026 à 18h24 - Par Martin Patry
La CMA Normandie et la Banque populaire Grand Ouest ont récompensé trois entreprises artisanales normandes, jeudi 15 janvier. - Martin Patry

Un prix qui vient récompenser "plusieurs années de travail et d'investissement", confie Anthony Stephan, lauréat du prix Stars et métiers dans la catégorie responsable. Jeudi 15 janvier, trois entreprises artisanales normandes ont été récompensées par la Banque populaire Grand Ouest ainsi que la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de Normandie.

"Encourager l'excellence"

Décerné cette année à deux entreprises ornaises et une de la Manche, le prix Stars et métiers a pour objectif "d'encourager l'excellence et d'honorer le savoir-faire d'artisans passionnés", écrit la Chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie. "Le prix responsable s'adresse aux entreprises qui s'engagent dans la transition écologique, détaille Guillaume Lemoust de Lafosse, conseiller territorial de la CMA. Le prix entrepreneur permet quant à lui de récompenser les entreprises au fort développement d'activité", poursuit-il avant de préciser qu'un prix innovation est également décerné aux entreprises qui "innovent et se remettent en question".

Différents secteurs d'activité

Basée à Caligny, l'entreprise Pi-Œuvre d'Anthony Stephan, lauréate du prix responsable, est spécialisée dans la maçonnerie du bâti ancien. "On travaille l'isolation écologique avec le béton de chanvre, un mélange de chaux et de chanvre qui permet d'isoler des maisons ou des bâtiments publics, explique le président de la société. Le chanvre est un matériau naturel qui va directement du champ au chantier. La chaux vient lier la matière pour créer un isolant adapté au bâti ancien", poursuit-il.

Le prix entrepreneur a été remis à Xavier Dallet de la société ornaise D.M.I, spécialisée dans la maintenance et la réparation de groupe motopompe incendie. Le Manchois Arnold Trébuil de l'entreprise ATP Orthopédie Normande, qui fabrique des chaussures et des semelles orthopédiques, est reparti avec le prix de l'innovation.

