Handball. JS Cherbourg contre les Vikings de Caen : la billetterie ouvre ce soir

L'attente des fans de handball est bientôt terminée. La billetterie pour la prochaine rencontre entre les Vikings de Caen et la JS Cherbourg s'ouvre dans quelques heures, jeudi 15 janvier à 18h. Ce match marquera le retour du derby normand en Proligue pour les deux équipes. Les Caennais avaient doublé les Cherbourgeois au dernier moment (31-30) lors de la précédente rencontre, le vendredi 19 décembre. Forcément, les Manchois attendent avec impatience leur revanche.

Un demi-centre blessé

Le second match se déroulera vendredi 6 février à 20h30 au complexe Jean-Jaurès de Cherbourg. Les places sont vendues en ligne (ici) à partir de 9,50 euros. Les Manchois ne pourront pas compter sur Hugo Barradas De Lima. Le demi-centre portugais s'est blessé lors de la dernière rencontre avec Caen. "Les résultats sont tombés, je vais me faire opérer et avoir quelques mois de repos ! Je reviendrai plus fort et avec encore plus de motivation pour jouer au handball", écrit-il sur les réseaux sociaux.



