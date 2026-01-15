Election Mister France 2026. Lucas Gridaine, Mister Normandie 2025, "déterminé" à décrocher la couronne

Après l'élection de Miss France le 6 décembre dernier, c'est autour de l'élection Mister France. Celle-ci est prévue samedi 17 janvier à 20h au théâtre André-Malraux de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Cette année, Lucas Gridaine, originaire de Petit-Couronne, a été élu Mister Normandie 2025. Il représentera la région normande lors du concours national.

Les épreuves de l'élection nationale

Samedi 17 janvier lors de l'élection Mister France, plusieurs tableaux et défilés sont prévus. "On aura quatre défilés dans des tenues différentes, en maillot de bain, en boxer, en costume et un défilé d'entrée pour faire notre discours", explique Lucas Gridaine. Lors de leur discours, les 27 candidats en lice présenteront une cause qui leur tient à cœur. Le Seinomarin mettra en avant "le handicap et plus particulièrement le handisport. Je souhaite sensibiliser le public aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap", assure-t-il.

Ce qui lui fait peur le jour-J, "c'est de réaliser correctement les chorégraphies. Elles sont très longues et sur certaines, on dépend aussi des autres", explique-t-il. En effet si tous les candidats ont des placements précis, "moi je dois suivre à plusieurs reprises d'autres candidats et s'ils se perdent, moi aussi je peux me tromper", relate le Mister Normandie.

"J'avais déjà participé au concours Mister Normandie"

Lucas Gridaine, 22 ans, est actuellement en dernière année d'étude de kinésithérapie à Rouen. "J'avais déjà participé au concours de Mister Normandie l'an passé. J'avais fini premier dauphin et j'ai voulu recommencer parce que je voulais vraiment remporter l'écharpe de Mister Normandie, confie le Normand. L'année dernière, j'ai vu que ce n'était pas juste une élection, c'est des rencontres qui viennent de différents horizons", complète-t-il. Aujourd'hui élu Mister Normandie 2025, Lucas Gridaine connaît ses points forts : "Je suis déterminé, je ne lâche jamais l'affaire, et ses points faibles, c'est ma famille, ça me touche et ça m'impacte quand on m'en parle."

S'il est élu Mister France 2026, Lucas Gridaine est prêt à "me déplacer partout en France". Il s'estime aussi chanceux de faire partie des 27 derniers candidats "d'autant plus quand on sait qu'il y a plus de 25 000 candidatures dans toutes les régions".