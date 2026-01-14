Athlétisme. Après des mois de blessures, la Normande Léonie Cambours signe son retour à la compétition 

Elle a connu l'enfer et une longue traversée du désert. Trahie par son corps, Léonie Cambours, originaire du pays de Caux et licenciée du Stade sottevillais, spécialiste de l'heptathlon, a dû tirer un trait sur ses rêves de JO à domicile en 2024 à Paris. Véritable espoir français de la discipline, la jeune femme de 25 ans a travaillé dur pour être prête pour l'échéance. "J'ai ressenti des premières douleurs aux genoux en avril 2023, des inflammations, c'était assez commun", raconte-t-elle. Mais à un an des Jeux, pas question de prendre du repos. Léonie Cambours fait toute la saison 2023 sur ses douleurs, avec l'envie d'améliorer son classement mondial pour se qualifier. "Je n'ai pas su dire stop et j'ai poussé mon corps trop loin jusqu'au point de non-retour. Dans le haut niveau, la frontière entre ce que l'on peut accepter et l'inacceptable est très fine. On repousse toujours nos limites." Les tendons rotuliens sont fissurés aux deux genoux. Il faut passer par la case opération en mars 2024. "On était à quelques mois de JO, c'était trop court pour revenir." Pourtant Léonie Cambours ne tire un trait définitif sur les Jeux qu'au mois de juin, même si elle reconnaît des hauts et des bas. D'autant que la galère ne s'est pas arrêtée là. Malgré l'opération, les douleurs sont encore là en septembre 2024. "Sur l'imagerie, les tendons de mes genoux étaient comme avant l'opération... Là, ça a été très compliqué."

Nouvelle structure d'entraînement pour un nouveau départ

Fallait-il se faire à nouveau opérer ? Mettre fin à sa carrière ? Léonie Cambours choisit finalement un protocole à Monaco avec des injections et de la rééducation sans athlétisme pendant plusieurs mois. "J'ai toujours eu quelque chose en moi qui me disait que je n'avais pas tout essayé, je suis fière de ne pas avoir lâché." Et pour cause, Léonie Cambours, modèle de résilience, est de retour à la compétition, après avoir intégré une nouvelle structure d'entraînement à Nogent-sur-Oise, avec un nouveau coach, Laurent Hernu. "J'avais la volonté de me rapprocher de la Normandie, de ma famille, je me sens bien, j'ai pris mes marques plus rapidement." Ce n'était pas prévu, Léonie Cambours s'aligne pour un premier pentathlon dès décembre 2025 à Liévin. "J'étais contente de passer la ligne d'arrivée. Je suis encore loin de mon record, mais c'est une étape", raconte-t-elle. Prochaine échéance, les championnats de France à Clermont-Ferrand le 28 février, avec l'envie de faire mieux, et une nouvelle mentalité. "La blessure, ça fait grandir. Mon approche envers mes limites, la douleur, a changé." L'athlète ne veut pas griller. Les JO de Los Angeles en 2028 ? "Je sais qu'ils sont là, que ça pourrait être un objectif, mais il est trop tôt pour y penser car je n'ai pas encore retrouvé le niveau !"