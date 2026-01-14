Rouen. Bonnes résolutions : les salles de sport prises d'assaut

C'est un phénomène auquel les gérants de salles de sport à Rouen sont habitués chaque année. Le jour de l'An passé, certains constatent une augmentation de la fréquentation dans leurs salles.

"Il n'y a pas que janvier"

Chaque année depuis l'ouverture de son studio, Jeanne Blangy, gérante du studio de sport LAB à Rouen, constate une hausse de la fréquentation. "Nous, nous avons surtout une clientèle qui vient seule parce qu'on propose aussi des séances à l'unité", complète la gérante. Sur place, les sportifs peuvent découvrir le bootcamp, un mélange de cardio et de renforcement musculaire, du cycling immersif dans le noir, donc sur un vélo, et même du Pilates et du yoga. "C'est vrai qu'entre janvier et février, ce sont des mois sympas" où il y a davantage de sportifs. Selon Jeanne Blangy, "il n'y a pas que janvier. Le mois de février compte aussi parce que parfois les gens sont plus longs à la détente et commencent à venir en février", assure-t-elle. "Dans le sport il y a quand même une saisonnalité. L'autre période intéressante c'est aussi l'été", complète la professionnelle.

Un pic d'activité

"C'est vrai qu'au mois de janvier, on remarque toujours un pic d'activité et plus qu'à la rentrée de septembre", constate Gwendoline Hans, fondatrice du studio de Pilates The new me à Rouen. Ce mois-ci "est vraiment un temps fort. On sent que les personnes ont envie de prendre de bonnes résolutions", ajoute-t-elle. "Le Pilates s'inscrit de plus en plus dans le quotidien, c'est un sport où on voit des résultats rapidement", complète cette dernière. "C'est vrai que janvier, c'est la période où les gens s'inscrivent dans les salles de sport et prennent de bonnes résolutions", assure Jason Lorcher, responsable de la salle Unit Gym à Notre-Dame-de-Bondeville. "On voit tout de suite une courbe croissante au niveau du remplissage de la salle de sport", ajoute-t-il. "Il y a deux gros pics en général dans les salles de sport, en septembre et en janvier, ce qui représente au moins 50 % des inscriptions dans l'année", livre avec transparence Jason Lorcher qui connaît bien le domaine sportif.

Avec le retour de l'intérêt pour le sport, lié au désir de prendre soin de soi après les bonnes résolutions de janvier, ces responsables de structures sportives de l'agglomération rouennaise espèrent que cet engouement durera dans le temps.