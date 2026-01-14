En Mayenne. Les collèges publics seront équipés de caméras pour la rentrée scolaire de septembre

Les 27 collèges publics de la Mayenne seront équipés de vidéoprotection à la rentrée scolaire de septembre 2026. Les premières caméras seront installées entre février et mars dans les six établissements de Laval, puis dans les autres entre juin et août. Au total, 128 caméras seront installées dans les collèges pour un coût de 450 000€, financé par le Conseil départemental. L'autorisation préfectorale est valable pendant cinq ans.

"Tous les moyens nécessaires pour sécuriser"

Ces caméras cibleront uniquement les points d'entrée et de sortie des collèges et leurs abords. L'objectif ? Prévenir et rassurer. "Ça accompagne une volonté de rendre les choses les plus sereines possibles", explique Yannick Poirier-Moulard, le principal du collège Emmanuel de Martonne à Laval, où six caméras seront installées prochainement.

"Les familles nous honorent de leur confiance. A notre charge de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que ce soit sécurisé et agréable", poursuit-il. Les images seront stockées sur des serveurs sécurisés pendant 30 jours et consultables sur réquisition judiciaire.

Bientôt un centre de supervision départemental

A terme, les caméras pourraient être regardées en direct par des agents habilités depuis le futur centre de supervision départemental. "C'est une structure qui permettra d'abord d'y brancher les près de 300 caméras qu'aura le Conseil départemental sur ses bâtiments, comme les collèges, les antennes routières, les antennes de solidarité", détaille Olivier Richefou, le président du Conseil départemental.

Une personne serait alors en permanence devant les écrans des caméras. "Les images qui apparaîtront sont celles où il y a des choses anormales détectées par l'intelligence artificielle, parce qu'on ne regarde pas les 300 caméras en même temps", précise-t-il. Olivier Richefou espère pouvoir mettre en place ce projet en septembre. Le centre de supervision pourra aussi héberger la vidéoprotection installée dans les communes qui le souhaitent. Certaines ont déjà fait part de leur intérêt pour cette solution, pour lutter contre la délinquance et les incivilités.