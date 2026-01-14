Calvados. Julien Baran, l'artiste du BMX Flatland, à la conquête du monde

Grâce à sa passion, il fait le tour du monde. Originaire de Condé-en-Normandie et âgé de 20 ans, Julien Baran fait du BMX Flatland, une discipline artistique et spectaculaire consistant à créer des figures avec son deux-roues. Ayant commencé sur les chemins autour de sa maison, il est aujourd'hui 3e mondial, à la suite de l'ultime manche des championnats du monde disputée en décembre dernier au Japon.

"Je ne pensais pas en arriver là"

Le Flatland est une discipline du BMX qui vise "à créer des figures qui sont ensuite jugées", explique Julien Baran, choisissant le mot "artistique" pour définir son sport. L'histoire entre le jeune Condéen et le Flatland a commencé par une compétition annuelle, organisée dans sa commune : "J'aimais bien y aller, puis j'ai sauté le pas et depuis je ne me suis plus jamais arrêté." C'est à Caen qu'il connaît sa première heure de gloire, en 2017, lors du BMX Indoor : "C'était ma première compétition, que j'ai gagnée", explique-t-il. L'athlète, très attaché à ce premier succès, se dit d'ailleurs prêt à revenir à Caen si une autre compétition devait avoir lieu au Parc des Expositions.

Quand il regarde dans le rétroviseur, Julien Baran mesure le chemin parcouru : "En commençant, je ne pensais pas arriver là, je voulais surtout perfectionner mes figures plutôt que de savoir où j'allais être quelques années plus tard." Avant de faire partie des meilleurs du monde, le jeune champion a pu également compter sur le soutien inconditionnel de ses parents, qui l'ont emmené partout en France, mais aussi en Europe, pour disputer des compétitions. Professionnel depuis quatre ans, il côtoie d'autres athlètes venus du monde entier : "L'ambiance est toujours sympa et la mentalité est vraiment saine."

Julien Baran, originaire de Condé-en-Normandie, a terminé 3e des derniers championnats du monde. - STOOP Creative - Droits réservés

Développer le Flatland en France

Au fil de ses voyages au Japon ou encore en Chine en 2025, Julien Baran remarque que "les mentalités ne sont pas du tout les mêmes qu'en France". Dans ces pays, les écoles de BMX fleurissent. Mais il reste du chemin avant que le Flatland ne gagne définitivement ses lettres de noblesse. La discipline n'est pas olympique, contrairement au Freestyle, par exemple, que les téléspectateurs ont pu admirer aux JO de Paris. "Il faudrait avant tout que notre discipline se développe et ait plus de pratiquants avant de penser aux JO", ajoute-t-il.

Le jeune homme, qui compte beaucoup sur les réseaux sociaux pour se faire connaître - il compte près de 23 000 abonnés sur Instagram - a désormais le regard tourné vers le Canada. En mars, il s'y rendra pour participer à une compétition internationale. Il pourra y peaufiner sa préparation pour la Coupe du monde 2026, avec deux étapes en France, une aux Etats-Unis, une en Chine et une au Japon.

Julien Baran, originaire de Condé-en-Normandie, a terminé 3e des derniers championnats du monde. - STOOP Creative - Droits Réservés