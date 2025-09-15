Sécurité. La gendarmerie de Condé-en-Normandie officiellement inaugurée

Construite en 1968, la gendarmerie de Condé-en-Normandie n'offrait plus des conditions satisfaisantes d'accueil aux militaires, ainsi qu'à leurs familles, au niveau des logements. En 2017, un terrain a été acquis par le département afin de construire une nouvelle caserne. Celle-ci a vu le jour en 2025, et a donc été officiellement inaugurée ce lundi 15 septembre. Sa construction a coûté 6,5 millions d'euros.

Sept gendarmes et leurs familles y sont accueillis

D'une superficie de 5 133m², elle accueille huit logements, des locaux techniques ou des locaux de service spécifiques. Sept gendarmes et leurs familles y sont accueillis. Les logements sont couverts d'ardoises qui ont été conservées après la déconstruction du collège de Port-en-Bessin-Huppain.