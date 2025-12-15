En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Maritime. Multiplications de vols d'outillage, trois personnes arrêtées

Sécurité. Trois hommes de 21 à 29 ans ont été arrêtés dimanche 14 décembre à Rouen. Ils sont soupçonnés d'avoir commis plusieurs vols d'outils de chantier ces derniers jours dans la vallée du Cailly.

Publié le 15/12/2025 à 15h30 - Par Gilles Anthoine
Seine-Maritime. Multiplications de vols d'outillage, trois personnes arrêtées
Les vols d'outils de chantier se multipliaient dans la vallée du Cailly. Trois jeunes hommes ont été arrêtés. - Unsplash - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les vols d'outillages se sont multipliés ces derniers jours dans la vallée du Cailly (Seine-Maritime). La police a mis en place un dispositif de surveillance pour tenter de mettre fin à cette recrudescence. Dimanche 14 décembre vers 21h, les forces de l'ordre sont prévenues qu'une camionnette vient d'être forcée à Canteleu et que des personnes sont reparties avec du matériel de chantier.

Les policiers retrouvent dans leur véhicule de nombreux outils

La voiture des suspects est repérée route du Havre, à Rouen. A l'intérieur, trois hommes de 21 à 29 ans sont arrêtés. Les policiers retrouvent dans leur véhicule de nombreux outils de chantier, dans l'habitacle et dans le coffre. Ils ont été placés en garde à vue pour vol aggravé. La voiture a été placée en fourrière.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl Raismes (59590) 598€ Découvrir
3 coffrets monnaies francaises dont écus royaux
3 coffrets monnaies francaises dont écus royaux Raismes (59590) 998€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Seine-Maritime. Multiplications de vols d'outillage, trois personnes arrêtées
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple