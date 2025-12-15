Seine-Maritime. Multiplications de vols d'outillage, trois personnes arrêtées

Les vols d'outillages se sont multipliés ces derniers jours dans la vallée du Cailly (Seine-Maritime). La police a mis en place un dispositif de surveillance pour tenter de mettre fin à cette recrudescence. Dimanche 14 décembre vers 21h, les forces de l'ordre sont prévenues qu'une camionnette vient d'être forcée à Canteleu et que des personnes sont reparties avec du matériel de chantier.

Les policiers retrouvent dans leur véhicule de nombreux outils

La voiture des suspects est repérée route du Havre, à Rouen. A l'intérieur, trois hommes de 21 à 29 ans sont arrêtés. Les policiers retrouvent dans leur véhicule de nombreux outils de chantier, dans l'habitacle et dans le coffre. Ils ont été placés en garde à vue pour vol aggravé. La voiture a été placée en fourrière.