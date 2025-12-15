Santé. "Faire découvrir le territoire" : à travers une journée d'activités, le Département veut séduire les jeunes médecins

Karting, escape game, visite de musée… Jeudi 11 décembre, une vingtaine d'internes en médecine, c'est-à-dire des membres du personnel médical encore en formation, se sont rassemblés pour découvrir le territoire ornais. La journée était organisée par le Conseil départemental, qui souhaite "faire découvrir aux jeunes médecins le territoire et ce qui s'y passe, explique Agnès Laigre, conseillère départementale. Ils sont en demande d'occupations, de choses dynamiques", poursuit-elle.

Des aides financières

Malgré l'aménagement de pôles de santé par les collectivités, les médecins se font de plus en plus rares, dans l'Orne. "Quand on regarde la courbe d'âge de nos médecins, on voit bien qu'ils partent à la retraite et qu'ils vont encore partir dans les prochaines années", déplore Agnès Laigre, qui estime qu'attirer les jeunes professionnels de santé sur le territoire est aujourd'hui primordial.

Chaque année, plusieurs dizaines d'internes font le choix de venir exercer, le temps d'un stage de six mois, dans l'Orne. "Ce sont des stages qui sont moins demandés, ce qui nous permet d'être mieux encadrés, témoigne Oriane Samarou, interne en médecine générale. Le Département nous accorde aussi des aides financières, notamment pour nous déplacer entre notre lieu de travail et notre CHU de référence, situé à Caen", poursuit-elle.

"Je pense venir exercer dans l'Orne"

Organisée tous les six mois, la journée des internes plaît aux jeunes professionnels de santé. "C'est vraiment très bien, ça nous permet de rencontrer des gens ! Au premier semestre, j'étais à Caen et il n'y avait pas de journée similaire mise en place", raconte Charlotte Granger, également interne en médecine générale.

De son côté, Sarah Guilbert, originaire de l'Orne, ne se voit pas quitter le département. "Les grandes villes, ça ne m'attire pas du tout, sourit-elle. J'aime beaucoup la ville de Caen, où j'ai fait mes études, mais je pense revenir dans l'Orne pour exercer. C'est super cool de voir que d'autres internes aiment aussi le territoire", conclut-elle.