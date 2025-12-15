En ce moment Autrement Julien LIEB
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Santé. "Faire découvrir le territoire" : à travers une journée d'activités, le Département veut séduire les jeunes médecins

Santé. Une vingtaine d'internes en médecine se sont rassemblés autour d'Alençon, jeudi 11 décembre, pour découvrir le territoire à travers différentes activités. La journée des internes, organisée deux fois par an par le Conseil départemental, a pour objectif d'attirer les jeunes médecins dans l'Orne.

Publié le 15/12/2025 à 16h34 - Par Martin Patry
Santé. "Faire découvrir le territoire" : à travers une journée d'activités, le Département veut séduire les jeunes médecins
Sarah Guilbert, Charlotte Granger et Oriane Samarou, internes dans l'Orne, estiment qu'exercer dans le département présente plusieurs avantages. - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Karting, escape game, visite de musée… Jeudi 11 décembre, une vingtaine d'internes en médecine, c'est-à-dire des membres du personnel médical encore en formation, se sont rassemblés pour découvrir le territoire ornais. La journée était organisée par le Conseil départemental, qui souhaite "faire découvrir aux jeunes médecins le territoire et ce qui s'y passe, explique Agnès Laigre, conseillère départementale. Ils sont en demande d'occupations, de choses dynamiques", poursuit-elle.

Des aides financières

Malgré l'aménagement de pôles de santé par les collectivités, les médecins se font de plus en plus rares, dans l'Orne. "Quand on regarde la courbe d'âge de nos médecins, on voit bien qu'ils partent à la retraite et qu'ils vont encore partir dans les prochaines années", déplore Agnès Laigre, qui estime qu'attirer les jeunes professionnels de santé sur le territoire est aujourd'hui primordial.

Chaque année, plusieurs dizaines d'internes font le choix de venir exercer, le temps d'un stage de six mois, dans l'Orne. "Ce sont des stages qui sont moins demandés, ce qui nous permet d'être mieux encadrés, témoigne Oriane Samarou, interne en médecine générale. Le Département nous accorde aussi des aides financières, notamment pour nous déplacer entre notre lieu de travail et notre CHU de référence, situé à Caen", poursuit-elle.

Notre reportage sur le sujet

"Je pense venir exercer dans l'Orne"

Organisée tous les six mois, la journée des internes plaît aux jeunes professionnels de santé. "C'est vraiment très bien, ça nous permet de rencontrer des gens ! Au premier semestre, j'étais à Caen et il n'y avait pas de journée similaire mise en place", raconte Charlotte Granger, également interne en médecine générale.

De son côté, Sarah Guilbert, originaire de l'Orne, ne se voit pas quitter le département. "Les grandes villes, ça ne m'attire pas du tout, sourit-elle. J'aime beaucoup la ville de Caen, où j'ai fait mes études, mais je pense revenir dans l'Orne pour exercer. C'est super cool de voir que d'autres internes aiment aussi le territoire", conclut-elle.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl Raismes (59590) 598€ Découvrir
3 coffrets monnaies francaises dont écus royaux
3 coffrets monnaies francaises dont écus royaux Raismes (59590) 998€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Santé. "Faire découvrir le territoire" : à travers une journée d'activités, le Département veut séduire les jeunes médecins
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple